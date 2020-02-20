В Севастополе за год создали почти 100 ТОСов

За минувший год в городе было создано 98 организаций территориального общественного самоуправления во всех 10 муниципалитетах города.

С помощью общественных организаций самоуправления, севастопольцы получили возможность реализовать планы по благоустройству за счет городского бюджета.

Существующим ТОСам выделяются гранты на благоустройство вверенной им территории. Субсидии предоставляются в рамках конкурсного отбора проектов по благоустройству территорий города. При чем, одним из условий конкурса – является вложение гражданами личных средств в развитие Севастополя. Софинансирование может составлять 10% от суммы гранта. Выбираются – только социально значимые проекты для Севастополя.

В Гагаринской администрации подвели итоги работы территориальных общественных самоуправлений за 2019 год.

«ТОСы постепенно должно встраиваться в муниципальную повестку», – подчеркнул на совещании замдиректора департамента территориального развития Севастополя Александр Романцов.

Один из самых известных проектов, созданных силами самоуправлений это реконструкция набережная на Фиоленте. Члены ТОС «Лукоморье» на мысе Фиолент построили её на деньги городского гранта.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь