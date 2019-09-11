В Севастополе за избиение подчиненных осужден один из руководителей ДПС

Заместитель командира отдельной роты дорожно-патрульной службы УГИБДД Севастополя приговорен к реальному сроку, сообщает пресс-служба главного следственного управления СКР по Республике Крым и Севастополю.

12 мая 2018 года у мужчины произошел конфликт с подчиненным – заместителю командира не понравилось, что инспектор ДПС оставил патрульный автомобиль припаркованным около въезда на стоянку МРЭО с заведенным двигателем и открытыми дверями. При этом самого инспектора ни в автомобиле, ни поблизости не было. Тогда замкомандира решил проучить подчиненного: он отогнал автомобиль, а инспектору сказал, что машина исчезла и потребовал отдать ему служебное удостоверение. Инспектор требованию не подчинился. Тогда замкомандира начал его бить. В итоге потерпевший получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Этот факт позже был выявлен службой собственной безопасности УМВД России по Севастополю.

Пока шло расследование этого уголовного дела следователи установили, что месяцем ранее замкомандира роты избил еще одного подчиненного. Причем на этот раз в своем служебном кабинете. Там поводом для конфликта послужило то, что сотрудник управлял автомобилем без регистрации транспортного средства.

Суд назначил мужчине наказание в виде 3,5 лет в исправительной колонии. Также он лишен звания майора полиции. Приговор суда в законную силу еще не вступил.

Источник: Вести.Севастополь