В Севастополе за избиение подчиненных осужден один из руководителей ДПС

11 сентября 2019     22
В Севастополе за избиение подчиненных осужден один из руководителей ДПС

Заместитель командира отдельной роты дорожно-патрульной службы УГИБДД Севастополя приговорен к реальному сроку, сообщает пресс-служба главного следственного управления СКР по Республике Крым и Севастополю.

12 мая 2018 года у мужчины произошел конфликт с подчиненным – заместителю командира не понравилось, что инспектор ДПС оставил патрульный автомобиль припаркованным около въезда на стоянку МРЭО с заведенным двигателем и открытыми дверями. При этом самого инспектора ни в автомобиле, ни поблизости не было. Тогда замкомандира решил проучить подчиненного: он отогнал автомобиль, а инспектору сказал, что машина исчезла и потребовал отдать ему служебное удостоверение. Инспектор требованию не подчинился. Тогда замкомандира начал его бить. В итоге потерпевший получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Этот факт позже был выявлен службой собственной безопасности УМВД России по Севастополю.

Пока шло расследование этого уголовного дела следователи установили, что месяцем ранее замкомандира роты избил еще одного подчиненного. Причем на этот раз в своем служебном кабинете. Там поводом для конфликта послужило то, что сотрудник управлял  автомобилем без регистрации транспортного средства.

Суд назначил мужчине наказание в виде 3,5 лет в исправительной колонии. Также он лишен звания майора полиции. Приговор суда в законную силу еще не вступил.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Судимый экс-мэр Гурзуфа победил на выборах
Судимый экс-мэр Гурзуфа победил на выборах

Судимый еще при Украине экс-мэр Гурзуфа Виктор Гамаль победил на выборах в Ялтинский горсовет по одномандатному округу. Пенсионер Гамаль, зарегистрировавшийся как самовыдвиженец, …


Глава Избиркома Крыма предлагает разделить выборы в Госсовет и муниципальные образования
Глава Избиркома Крыма предлагает разделить выборы в Госсовет и муниципальные образования

Председатель Избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев настаивает на необходимости разделить дни выборов в Государственный совет республики и муниципальные органы власти. Об этом …


В СевГУ стало больше студентов-иностранцев
В СевГУ стало больше студентов-иностранцев

Иностранная речь в студенческой среде становится всё более привычной в Севастопольском государственном университете. В этом году большинство первокурсников-иностранцев – из …


«Волошинский сентябрь» в Севастополе
«Волошинский сентябрь» в Севастополе

Гостья Вести ФМ – первый секретарь Союза Российских писателей, член союза кинематографистов России, прозаик и сценарист Светлана Василенко. Она рассказала …


В Москве рассказали о состоянии найденного в гараже львёнка
В Москве рассказали о состоянии найденного в гараже львёнка

15:18 Льёнок, найденный в гараже в центре Москвы, болен рахитом, что может свидетельствовать о жестоком обращении с животным. Об этом …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты