В Севастополе за кражу алкоголя задержали мужчину, распространявшего наркотики

За кражу в одном из супермаркетов города сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии был задержан гражданин, находящийся в розыске за распространение наркотиков.

Злоумышленник вынес неоплаченную бутылку алкоголя за пределы кассовой зоны магазина. Сотрудники Росгвардии, прибывшие по сигналу «тревожной» кнопки в супермаркет задержали мужчину.

При проверке документов выяснилось, что 37-летний задержанный с апреля 2019 года находится в федеральном розыске по Краснодарскому краю по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь