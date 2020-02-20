В Севастополе за нарушения оштрафовали водителей общественного транспорта

Люфт руля, стёртая резина и отсутствие информации для пассажиров – такие нарушения сотрудники ГИБДД зафиксировали во время проверки на конечной 71 и 107 маршрутов.

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Рейд департамента транспорта на конечной 71 и 107 маршрутов начинается далеко не с профильных вопросов. Инспекторам приходится поднимать с земли мусор – а точнее билеты. По номерам, указанным в них, легко установить, кто из водителей не дружит с чистотой. После беседы о правилах культурного поведения проверяющие переходят к изучению документов.

«Информация есть такая, как схема движения, данные о транспортном средстве, о водителе, но к сожалению, тут отсутствует подголовник, а еще сотрудниками ГИБДД было установлено, что резина не соответствует требованиям», – говорит главный специалист-эксперт сектора контроля за осуществлением пассажирских перевозок Владислав Минин.

Если здесь опасность представляет стёртая резина, на другом автобусе сотрудники ГИБДД фиксируют люфт руля. С помощью техники измеряют свободный ход рулевого колеса до момента, пока машина не начнёт поворачивать. Допустимый угол наклона 20 градусов, здесь он превысил 38. А ведь если ходовая часть автобуса перестанет чётко реагировать на действия водителя, опасности будет подвергнута не только его жизнь. За неисправность рулевого управления автобус эвакуируют на штрафстоянку, водителю грозит штраф на сумму 500 рублей, механику, выпустившему транспортное средство на дорогу – от пяти до восьми тысяч рублей. На плечи перевозчика ляжет и оплата работы эвакуатора.

«25 тысяч оттянуть отсюда до штрафстоянки, кто устанавливал эти расценки, это просто хозяин автобуса попадает на такие деньги, ему даже не захочется ремонтировать его. Некоторые просто бросают этот бизнес и всё», – рассказывает водитель

Но проверяющие остаются непреклонны, ведь на кону безопасность пассажиров и их время. Несоблюдение временных интервалов между автобусами – ещё одно нарушение, выявленное во время рейда.

«Мы здесь находились 40 минут, за это время приехал только один автобус, это недопустимо, – подчеркнул главный специалист-эксперт сектора контроля за осуществлением пассажирских перевозок Владислав Минин. – За найденные нарушения будут направлены предписания в адрес перевозчика о недопущении, а также их устранения подобных нарушений».

В случае повторного нарушения транспортной компании уже грозит штраф, сумма его зависит от того, на какой объём перевозок был заключён госконтракт. Впрочем, инспекторы надеются, что до крайних мер не дойдет, а для пассажиров, заметивших недочёты в работе общественного транспорта, в профильном департаменте действует специальный номер городского телефона – 54 11 88.

Анна Шустер, Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь