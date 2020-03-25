В Севастополе за неисполнение родительских обязанностей мать отправится под суд

25 марта 2020     22
В Севастополе за неисполнение родительских обязанностей мать отправится под суд

Вынесено заключение по уголовному делу в отношении жительницы Севастополя 1975 года рождения, которая обвиняется в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка.

Женщина уже привлекалась к административной ответственности, уклоняясь и ранее от воспитания сына 2013 года рождения. Однако женщина должных выводов для себя не сделала и продолжила жестокое обращение с ребенком, сообщает прокуратура Севастополя.

Правоохранители установили, что мать постоянно злоупотребляет спиртными напитками, и не желает трудоустраиваться. При этом женщина не уделяла время физическому и психическому воспитанию ребенка. Уголовное дело будет рассматриваться в суде.

Мальчика отправили в социальный приют, а в настоящее время он проживает с отцом.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Российский хоккеист впал в кому после похода в ресторан
Российский хоккеист впал в кому после похода в ресторан

Хоккеист любительской команды «Металлург» Евгений Ермишин впал в кому после похода в ресторан. Об этом сообщает «МК». По информации издания, …


На Ямале ввели дополнительный маткапитал за рождение второго ребенка
На Ямале ввели дополнительный маткапитал за рождение второго ребенка

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) будут получать дополнительный материнский капитал при рождении второго ребенка, сообщает пресс-служба окружного правительства. Доплата из …


Россиян призвали самоизолироваться дома ради врачей
Россиян призвали самоизолироваться дома ради врачей

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович рассказала россиянам о самоизоляции в стриме на телеканале RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу». …


Собянин заявил о связи штрафов за нарушение карантина и доходов в регионах
Собянин заявил о связи штрафов за нарушение карантина и доходов в регионах

Штрафы за нарушение карантина должны дифференцироваться в зависимости от доходов населения в каждом российском регионе, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. …


Собянин заявил лишь о начале распростанения коронавируса в России
Собянин заявил лишь о начале распростанения коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России не пройден, страна лишь в начале. Об этом в среду, 25 марта, заявил мэр Москвы …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты