В Севастополе за неисполнение родительских обязанностей мать отправится под суд

Вынесено заключение по уголовному делу в отношении жительницы Севастополя 1975 года рождения, которая обвиняется в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка.

Женщина уже привлекалась к административной ответственности, уклоняясь и ранее от воспитания сына 2013 года рождения. Однако женщина должных выводов для себя не сделала и продолжила жестокое обращение с ребенком, сообщает прокуратура Севастополя.

Правоохранители установили, что мать постоянно злоупотребляет спиртными напитками, и не желает трудоустраиваться. При этом женщина не уделяла время физическому и психическому воспитанию ребенка. Уголовное дело будет рассматриваться в суде.

Мальчика отправили в социальный приют, а в настоящее время он проживает с отцом.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь