В Севастополе за получение взятки задержали сотрудника ГИБДД

Бывший инспектор ГИБДД предстанет перед Ленинским районным судом за требование и получения взятки в размере 20 тысяч рублей.

Водитель мусоровоза припарковался на остановке общественного транспорта. Бывший сотрудник ГИБДД узнал, что водитель не имеет российского водительского удостоверения, но не стал привлекать его к административной ответственности, а настоял на взятке в размере 20 тысяч рублей. После получения денег, мужчина был задержан полицией, сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Уголовное дело было направлено в Ленинский районный суд на рассмотрение.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь