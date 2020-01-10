В Севастополе за три года установят 200 тысяч новых уличных фонарей

10 января 2020     22
В Севастополе за три года установят 200 тысяч новых уличных фонарей

Привести уличное освещение в нормативное состояние планируется по программе благоустройства.

«Более 200 тысяч светоточек создадим, будут выполнены ремонты кровель и фасадов, улично-дорожной сети. Сделаем на уровне, как сейчас реконструируется Большая Морская», – поделился планами после совещания по ФЦП глава региона Михаил Развожаев.

Будут продолжены ремонты дорог. По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Севастополю выделены дополнительные средства. Кроме того, будут активно проводиться ремонты подъездов многоквартирных домов.

Скверы и парки планируется реконструировать, чтобы они приобрели «современный вид как парк Учкуевка».

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

«Аэрофлот» рассказал о совершенствовании технологии продаж авиабилетов
«Аэрофлот» рассказал о совершенствовании технологии продаж авиабилетов

«Аэрофлот» получил сертификат четвертого уровня программы NDC (New Distribution Capability), позволяющей значительно улучшить сервис продаж авиабилетов. Об этом говорится в …


В МИД РФ усомнились в том, что украинский самолет был сбит Ираном
В МИД РФ усомнились в том, что украинский самолет был сбит Ираном

Оснований обвинять Иран в том, что его ракеты сбили украинский Boeing возле Тегерана, на данном этапе нет, нужно провести расследование. …


Сотрудники полиции Севастополя задержали подозреваемого в квартирной краже
Сотрудники полиции Севастополя задержали подозреваемого в квартирной краже

В дежурную часть ОМВД России по Балаклавскому району обратился 42-летний житель города. Мужчина сообщил, что, вернувшись к себе домой, обнаружил …


Севморпорт не перейдёт в федеральную собственность
Севморпорт не перейдёт в федеральную собственность

Решение не федерализировать Севморпорт было принято на совещании с президентом России Владимиром Путиным в Ялте. Глава государства поддержал предложение Министерства …


В Севастополе за три года установят 200 тысяч новых уличных фонарей
В Севастополе за три года установят 200 тысяч новых уличных фонарей

Привести уличное освещение в нормативное состояние планируется по программе благоустройства. «Более 200 тысяч светоточек создадим, будут выполнены ремонты кровель и …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты