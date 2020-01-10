В Севастополе за три года установят 2000 новых уличных фонарей

Привести уличное освещение в нормативное состояние планируется по программе благоустройства.

«Более твух тысяч светоточек создадим, будут выполнены ремонты кровель и фасадов, улично-дорожной сети. Сделаем на уровне, как сейчас реконструируется Большая Морская», – поделился планами после совещания по ФЦП глава региона Михаил Развожаев.

Будут продолжены ремонты дорог. По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Севастополю выделены дополнительные средства. Кроме того, будут активно проводиться ремонты подъездов многоквартирных домов.

Скверы и парки планируется реконструировать, чтобы они приобрели «современный вид как парк Учкуевка».

Источник: Вести.Севастополь