В Севастополе за 150 тысяч рублей сдаётся 2-комнатная квартира

Видовую квартиру площадью 110 квадратных метров на улице Советской сдают впервые.

За 150 тысяч рублей в месяц предлагается элитная жилплощадь с дизайнерским ремонт, гардеробной, двумя балконами, мебелью и «техникой известных производителей», сообщает портал ЦИАН.

У дома закрытая охраняемая территория, фонтан во дворе, наземный и подземный паркинг. Коммунальные услуги оплачиваются дополнительно.

Самая дорогая съёмная квартира Ялты обойдётся почти вдвое дороже – в 270 тысяч рублей за месяц проживания. На длительный срок сдаётся 3-комнатный пентхаус на восьмом этаже 8-этажного дома в Приморском парке. В квартире три спальни, гостиная, три санузла, открытая терраса с видом на море и горы, общая площадь – 268 квадратных метров. На территории закрытого жилого комплекса также есть детская площадка с бассейном и паркинг.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото: ЦИАН

Источник: Вести.Севастополь