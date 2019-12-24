В Севастополе звёзды мирового балета открыли Академию хореографии

Её первых воспитанников отбирали со всего юга страны. Дети, которые успешно сдали вступительные экзамены, в августе встретились с Президентом России. А в это время их наставники писали образовательные программы, которые позволяют готовить звёзд балета по передовым образовательным методикам.
Это не просто танец. Полонез возвещает об открытии первой на полуострове Академии хореографии. Чтобы учиться здесь, детям пришлось пройти серьёзный отбор – восемь человек на место. И вот исполняющий обязанности ректора Сергей Полунин встречает своих учеников и дарит им танец.
Вместе с Сергеем Полуниным на сцене воспитанницы академии. Осенью их пригласили на всероссийский смотр-конкурс телеканала «Культура», и пока девочки готовили этот танец, мальчики успели поучаствовать в шоу «Сатори» и побывать на гастролях в Санкт-Петербурге, Москве, Краснодаре, Воронеже.
«Обычно в балетных училищах стоят у станка и много лет не танцуют, а у нас дети уже начали танцевать, разучивают разные танцы», – подчёркивает и.о. ректора Академии хореографии Сергей Полунин.
Пока воспитанники академии занимаются в арендованных залах, а на мысе Хрустальный уже начато строительство здания училища. Оно должно закончиться в 2022 году, а к 2024 в городе появится театр оперы и балета.
«На мысе Хрустальный стройка началась, идут масштабные подготовительные земляные работы, проектирование завершается уже, поэтому я уверен, сроки, которые поставили строители мы выполним. Мы всё для этого сделаем», – считает врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
Выполнить обещания, взрослых стимулируют дети. Они мечтают работать в новом севастопольском театре и усердно занимаются не только хореографией, но и предметами, погружающими в историю искусства. Сегодня тема урока – Большой театр. Это и взрослый не любой знает, сколько раз он горел, и при чём здесь люстры с масляными лампами.
Когда свеча горела, они капали вниз, и естественно они попадали на людей, поэтому эти места были самые-самые невыгодные, самые-самые дешёвые. Но всё равно сюда люди ходили.
После теории практика. Ребят просят нарисовать любимый театр.
Одной из первых постановок, о которой рассказали детям, стал «Щелкунчик». Его премьера состоялась 127 лет назад, и с тех пор в декабре его ставят на многих сценах мира. А воспитанники севастопольской Академии хореографии посвятили «Щелкунчику» новогоднее дерево, где изобразили персонажей, чьи партии хотели бы исполнить в будущем.
А пока «Снежное адажио» из «Щелкунчика» исполняют артисты Московского театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. После выступления они вспоминают своё поступление в хореографические училища.
«Одинаковых историй не бывает. И я попал в балет из кикбоксинга», – вспоминает ведущий солист музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Алексей Любимов.
«А я помню свой экзамен, что у меня минут 10 не проигрывалась фонограмма, под которую должен был проигрываться номер, в итоге пришлось танцевать без музыки», – рассказывает первая солистка музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Жанна Губанова.
Ради этого экзамена Жанна Губанова, рождённая в Симферополе, села в поезд, и в 10 лет уехала в Киев для поступления в училище. Тем, кто сегодня здесь, не придётся делать столь болезненный для ребёнка выбор: мама или балетное образование. И пока они благодарят взрослых артистов за мастер-классы, их мамы ловят в кадр праздничные моменты, а уже завтра дети снова придут в балетные классы, ведь только ежедневной работой можно проложить путь к вершинам балетного Олимпа.
Источник: Вести.Севастополь