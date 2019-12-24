В Севастополе звёзды мирового балета открыли Академию хореографии

Её первых воспитанников отбирали со всего юга страны. Дети, которые успешно сдали вступительные экзамены, в августе встретились с Президентом России. А в это время их наставники писали образовательные программы, которые позволяют готовить звёзд балета по передовым образовательным методикам.

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Это не просто танец. Полонез возвещает об открытии первой на полуострове Академии хореографии. Чтобы учиться здесь, детям пришлось пройти серьёзный отбор – восемь человек на место. И вот исполняющий обязанности ректора Сергей Полунин встречает своих учеников и дарит им танец.

Вместе с Сергеем Полуниным на сцене воспитанницы академии. Осенью их пригласили на всероссийский смотр-конкурс телеканала «Культура», и пока девочки готовили этот танец, мальчики успели поучаствовать в шоу «Сатори» и побывать на гастролях в Санкт-Петербурге, Москве, Краснодаре, Воронеже.

«Обычно в балетных училищах стоят у станка и много лет не танцуют, а у нас дети уже начали танцевать, разучивают разные танцы», – подчёркивает и.о. ректора Академии хореографии Сергей Полунин.

Пока воспитанники академии занимаются в арендованных залах, а на мысе Хрустальный уже начато строительство здания училища. Оно должно закончиться в 2022 году, а к 2024 в городе появится театр оперы и балета.

«На мысе Хрустальный стройка началась, идут масштабные подготовительные земляные работы, проектирование завершается уже, поэтому я уверен, сроки, которые поставили строители мы выполним. Мы всё для этого сделаем», – считает врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Выполнить обещания, взрослых стимулируют дети. Они мечтают работать в новом севастопольском театре и усердно занимаются не только хореографией, но и предметами, погружающими в историю искусства. Сегодня тема урока – Большой театр. Это и взрослый не любой знает, сколько раз он горел, и при чём здесь люстры с масляными лампами.

Когда свеча горела, они капали вниз, и естественно они попадали на людей, поэтому эти места были самые-самые невыгодные, самые-самые дешёвые. Но всё равно сюда люди ходили.

После теории практика. Ребят просят нарисовать любимый театр.

Одной из первых постановок, о которой рассказали детям, стал «Щелкунчик». Его премьера состоялась 127 лет назад, и с тех пор в декабре его ставят на многих сценах мира. А воспитанники севастопольской Академии хореографии посвятили «Щелкунчику» новогоднее дерево, где изобразили персонажей, чьи партии хотели бы исполнить в будущем.

А пока «Снежное адажио» из «Щелкунчика» исполняют артисты Московского театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. После выступления они вспоминают своё поступление в хореографические училища.

«Одинаковых историй не бывает. И я попал в балет из кикбоксинга», – вспоминает ведущий солист музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Алексей Любимов. «А я помню свой экзамен, что у меня минут 10 не проигрывалась фонограмма, под которую должен был проигрываться номер, в итоге пришлось танцевать без музыки», – рассказывает первая солистка музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Жанна Губанова.

Ради этого экзамена Жанна Губанова, рождённая в Симферополе, села в поезд, и в 10 лет уехала в Киев для поступления в училище. Тем, кто сегодня здесь, не придётся делать столь болезненный для ребёнка выбор: мама или балетное образование. И пока они благодарят взрослых артистов за мастер-классы, их мамы ловят в кадр праздничные моменты, а уже завтра дети снова придут в балетные классы, ведь только ежедневной работой можно проложить путь к вершинам балетного Олимпа.

Анна Шустер, Наталья Бабкевич

Источник: Вести.Севастополь