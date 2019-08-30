В Севастополе идет борьба с гусеницами американской белой бабочки

Территорию около домов 153 и 153-А на проспекте Генерала Острякова сегодня проверили специалисты отдела карантинного и фитосанитарного надзора Департамента сельского хозяйства города Севастополя. В ходе осмотра они обнаружили паутинные гнезда гусеницы американской белой бабочки, сообщила пресс-служба правительства города.

По результатам обследования сотрудники департамента сельского хозяйства направили акт и предписание ГБУ “Парки и скверы”. Специалисты учреждения провели на участке необходимую обработку.

«Если карантинный вредитель обнаружен, собственнику (или пользователю) земельного участка выдаётся предписание о проведении необходимой обработки. За 2 поколения АББ в текущем году нами составлено более 200 актов обследования и, соответственно, выданы предписания об борьбе с бабочкой», – говорится в сообщении.

В департаменте отмечают, что борьба с карантинным вредителем – обязанность пользователя участка. Но если вредители обнаружены на территориях общего пользования, в зеленых зонах или во дворах многоквартирных домов, обработку должны проводить управляющие компании или предприятие “Парки и скверы”. В случае обнаружения очага поражения просят сообщать по номеру 1563.

Опасный карантинный вредитель уничтожает листья растений – поедает богатую соком мясистую часть, оставляет лишь “скелет” из жилок. Дерево начинает увядать, падает его урожайность.

Гусеницы повреждают более 250 видов растений. На территории Севастополя излюбленные лакомства гусениц белой бабочки – шелковица, клён, грецкий орех, а также плодовые культуры: миндаль, яблоня, вишня, слива, груша, виноград, ежевика.

Источник: Вести.Севастополь