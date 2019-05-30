В Севастополе избирательная кампания стартует позже, чем в других регионах

30 мая 2019     6
В Севастополе избирательная кампания стартует позже, чем в других регионах

Более 40 миллионов рублей выделено из городского бюджета на проведение избирательной кампании и выборов в Законодательное собрание Севастополя. Об этом заявил глава городской избирательной комиссии Сергей Даниленко.

Сегодня региональный избирком утвердил перечень документов, которые должны предоставлять те, кто хочет стать кандидатом в депутаты, обсудили финансовое, информационное обеспечение кампании и то, как сделать выборы доступными для маломобильных горожан. Кроме того, члены горизбиркома одобрили новый состав молодежной избирательной комиссии. Решение о старте избирательной кампании примет Законодательное собрание.

«В плане повестки Закса на 4 число этот вопрос внесен в повестку дня. В соответствии с законом стартом является не принятие решения, а опубликование этого решения в СМИ. Стартом будет опубликование этого решения, как мы предполагаем, 8 числа в «Севастопольских известиях», – сказал Сергей Даниленко, председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Севастополя.

Источник: Вести Севастополя

Сейчас читают:

В Севастополе избирательная кампания стартует позже, чем в других регионах
В Севастополе избирательная кампания стартует позже, чем в других регионах

Более 40 миллионов рублей выделено из городского бюджета на проведение избирательной кампании и выборов в Законодательное собрание Севастополя. Об этом …


Севастопольские лагеря готовятся к приему детей
Севастопольские лагеря готовятся к приему детей

Первая смена откроется во всех детских лагерях региона, но заезды в каждый из них будут происходить в разные дни. Об …


14-летний футболист снял штаны перед судьей и поплатился
14-летний футболист снял штаны перед судьей и поплатился

14-летний футболист итальянской команды «Трепорти» дисквалифицирован за то, что снял шорты перед девушкой-арбитром Джулией Никастро. Об этом сообщает «Би-би-си». По …



  VK – будь в курсе событий
  Facebook – всё самое интересное
  Одноклассники – и здесь мы тоже
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info