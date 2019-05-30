В Севастополе избирательная кампания стартует позже, чем в других регионах

Более 40 миллионов рублей выделено из городского бюджета на проведение избирательной кампании и выборов в Законодательное собрание Севастополя. Об этом заявил глава городской избирательной комиссии Сергей Даниленко.

Сегодня региональный избирком утвердил перечень документов, которые должны предоставлять те, кто хочет стать кандидатом в депутаты, обсудили финансовое, информационное обеспечение кампании и то, как сделать выборы доступными для маломобильных горожан. Кроме того, члены горизбиркома одобрили новый состав молодежной избирательной комиссии. Решение о старте избирательной кампании примет Законодательное собрание.

«В плане повестки Закса на 4 число этот вопрос внесен в повестку дня. В соответствии с законом стартом является не принятие решения, а опубликование этого решения в СМИ. Стартом будет опубликование этого решения, как мы предполагаем, 8 числа в «Севастопольских известиях», – сказал Сергей Даниленко, председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Севастополя.

Источник: Вести Севастополя