В Севастополе издадут книгу о судьбах ветеранов Великой Отечественной

24 ноября 2019     11
В Севастополе издадут книгу о судьбах ветеранов Великой Отечественной

Как быть настоящим патриотом, когда Родина не требует подвигов, рассуждали педагоги на всероссийском совещании в Севастопольском госуниверситете.

Работники сферы образования перенимали опыт у активистов общественных организаций – таких, как “Боевое братство”, “Волонтёры победы” и другие. Так по мнению преподавателей и общественников, быть патриотом значит, быть профессионалом в своей сфере деятельности.

«Главная задача совещания – показать, объяснить молодёжи, что патриотизм – это не только героические подвиги, – рассказала Вероника Оганесова, главный специалист управления по делам молодёжи и спорта г. Севастополя. – Не всегда Родина требует жертв и подвигов. Иногда достаточно просто выкинуть бумажку в мусорку, а не мимо. Это тоже является проявлением патриотизма».

В качестве удачного примера спикеры привели работу с ветеранами. В прошлом году активисты общественной организации “Волонтёры Победы” выиграли грант и на эти деньги планируют издать сборник историй участников Великой Отечественной войны. Рабочее название книги “Лица Победы”.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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