В Севастополе изменились сроки подачи показаний счетчиков

ООО «СЕВЭНЕРГОСБЫТ» информирует своих абонентов об изменении сроков передачи показаний индивидуальных приборов учета. Чтобы платежный документ был сформирован с учетом фактически потребленной электроэнергии, рекомендуемый период передачи показаний приборов учета электроэнергии не позднее 25-го числа текущего месяца, а не до 30-го (31) как было ранее.

Теперь в платёжных документах будет отражаться объём электроэнергии, потреблённый по 25-ое число расчётного периода, а потребление электроэнергии с 26 по 30-ое (31) число будет учтено в следующем месяце.

ООО «СЕВЭНЕРГОСБЫТ» напоминает: если абонент не передал показания электросчётчика за текущий месяц, то расчет производится по среднемесячному потреблению. Период таких расчетов составляет не более трех месяцев. После расчет производится по нормативу.

Передать вовремя показания счётчиков для того, чтобы был произведен корректный расчёт за потреблённую электроэнергию, можно следующими способами:

Через личный кабинет; По телефонам: (8692) 53-05-72; автоответчик (8692) 53-05-30; мобильный: +79780954091; +79780954092; +79780954093; +79780954094; В офисе обслуживания физических лиц лично: пр.Ген.Острякова, 136, т. (8692) 22 – 10- 99, Пн — Сб 8.00 – 18.00, Выходной: воскресенье. В центрах обслуживания потребителей: ул. Громова, 8, ул. Новикова, 4; ул. Адмирала Октябрьского,4, ул. Ленина, 58.

Cроки подачи показаний приборов учёта изменились в соответствии с требованием Постановления Правительства РФ № 897 от 13 июля 2019г. «О внесении изменений в некоторые акты правительства российской федерации по вопросу договорных отношений между собственниками помещений в многоквартирных домах и ресурсоснабжающими организациями».

Материал пресс-службы “Севэнергосбыта”

Источник: Вести.Севастополь