В Севастополе изменились сроки подачи показаний счетчиков

9 августа 2019     5
В Севастополе изменились сроки подачи показаний счетчиков

ООО «СЕВЭНЕРГОСБЫТ» информирует своих абонентов об изменении сроков передачи показаний индивидуальных приборов учета. Чтобы платежный документ был сформирован с учетом фактически потребленной электроэнергии, рекомендуемый период передачи показаний приборов учета электроэнергии не позднее 25-го числа текущего месяца, а не до 30-го (31) как было ранее.

Теперь в платёжных документах будет отражаться объём электроэнергии, потреблённый по 25-ое число расчётного периода, а потребление электроэнергии с 26 по 30-ое (31) число будет учтено в следующем месяце.

ООО «СЕВЭНЕРГОСБЫТ» напоминает: если абонент не передал показания электросчётчика за текущий месяц, то расчет производится по среднемесячному потреблению. Период таких расчетов составляет не более трех месяцев. После расчет производится по нормативу.

Передать вовремя показания счётчиков для того, чтобы был произведен корректный расчёт за потреблённую электроэнергию, можно следующими способами:

Через личный кабинет; По телефонам: (8692) 53-05-72; автоответчик (8692) 53-05-30; мобильный: +79780954091; +79780954092; +79780954093; +79780954094; В офисе обслуживания физических лиц лично: пр.Ген.Острякова, 136, т. (8692) 22 – 10- 99, Пн — Сб 8.00 – 18.00, Выходной: воскресенье. В центрах обслуживания потребителей: ул. Громова, 8, ул. Новикова, 4; ул. Адмирала Октябрьского,4, ул. Ленина, 58.

Cроки подачи показаний приборов учёта изменились в соответствии с требованием Постановления Правительства РФ № 897 от 13 июля 2019г. «О внесении изменений в некоторые акты правительства российской федерации по вопросу договорных отношений между собственниками помещений в многоквартирных домах и ресурсоснабжающими организациями».

Материал пресс-службы “Севэнергосбыта”

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Дмитрий Белик о том, что МТС поймал «правильный сигнал» от севастопольцев и крымчан
Дмитрий Белик о том, что МТС поймал «правильный сигнал» от севастопольцев и крымчан

Я хочу поблагодарить руководство Минкомсвязи и лично заместителя министра Олега Анатольевича Иванова за то, что, в хорошем смысле, поймали правильный сигнал от …


Автомобиль Путина попал в аварию
Автомобиль Путина попал в аварию

Седан «Сенат» российской марки Aurus, выпускающей автомобили в рамках проекта «Кортеж», впервые попал в аварию. Фотографии с места происшествия опубликовали …


В Севастополе изменились сроки подачи показаний счетчиков
В Севастополе изменились сроки подачи показаний счетчиков

ООО «СЕВЭНЕРГОСБЫТ» информирует своих абонентов об изменении сроков передачи показаний индивидуальных приборов учета. Чтобы платежный документ был сформирован с учетом …


Собака-талисман аэропорта Симферополя провела первые 100 дней на службе
Собака-талисман аэропорта Симферополя провела первые 100 дней на службе

Талисман Симферопольского аэропорта ордер-колли Алис Феличис провела первые 100 дней на кинологической службе, сообщила сегодня пресс-служба аэропорта. Имя собаки (Alis Felecis) переводится …


Пушков оценил обозначение Курил на карте ОИ-2020 территорией Японии
Пушков оценил обозначение Курил на карте ОИ-2020 территорией Японии

12:29 Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал появление части Курильских островов на карте Японии на сайте …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты