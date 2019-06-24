В Севастополе изменился список домов, которые нужно газифицировать

24 июня 2019     54
В Севастополе изменился список домов, которые нужно газифицировать

17 домов исключили из списка на газификацию, а шесть, наоборот, необходимо в него внести. Об этом сегодня, 24 июня, рассказал директор Департамента городского хозяйства Михаил Тарасов на заседании правительства. Он пояснил, что в прошлом году управляющим компаниям выделили субсидию на работы по проектированию газификации многоквартирных домов.

«Был утвержден их перечень, а после инвентаризации список необходимо уточнить, отметил Михаил Тарасов. – Дома выявлены как не имеющие признаки многоквартирности или дома частной формы собственности, располагающиеся на землях ИЖС и являющиеся долей собственности не как квартиры, а как одна 300-сотая или одна пятидесятая. Три дома приняли решение общим собранием, что газификация им не нужна, им достаточно электроснабжения».

Завершить проекты газификации планируется в этом году и реализовать  в соответствии с соглашением, подписанным между Москвой и Севастополем. Работы ведутся в рамках программы “Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Севастополя”. Список уменьшился: домов стало 279. Заместитель губернатора Илья Пономарев предложил сэкономленные 6 миллионов рублей направить на газификацию других домов, которых пока еще нет в перечне, чтобы не возвращать деньги в бюджет.

Вести ФМ – Севастополь   

Источник: Вести.Севастополь

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