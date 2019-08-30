В Севастополе изменится способ доплаты к пенсиям ниже прожиточного минимума

29 августа 2019     22
В Севастополе изменится способ доплаты к пенсиям ниже прожиточного минимума

Пенсионеры Севастополя, у которых пенсии были ниже прожиточного минимума, в 2020 году будут получать региональную социальную доплату вместо федеральной. Это связано с тем, что уже сейчас правительство города прогнозирует в следующем году величину прожиточного минимума севастопольских пенсионеров выше, чем в целом по стране.

Как следствие, пожилые люди, которые получали федеральную субсидию, теперь не смогут на нее рассчитывать, но город им ее компенсирует, пояснил и.о. директора департамента труда и социальной защиты Станислав Борисенко.

“В связи с этим в проекте бюджета, который сейчас согласован с департаментом финансов, мы заложили 20 млн 56 тысяч рублей. Это пятипроцентная  квота софинансирования субъекта с федеральным бюджетом. И будем получать в следующем году выплату социальной региональной доплаты 401 млн 120 тыс. рублей, – сообщил Борисенко. – Мы постараемся сделать все, и мы это сделаем, чтобы данная категория пенсионеров не почувствовала изменения формы и органа, который будет производить эту доплату и ее перечислять”.

Величина прожиточного минимума в Севастополе выросла. В расчетах на следующий год уже заложено увеличение на 4,3%.

Вести ФМ – Севастополь

Фото с сайта nzpr.ru

Источник: Вести.Севастополь

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