В Севастополе из грунта извлекли три килограмма ртути

Сотрудники МЧС собрали и передали на утилизацию около 3 килограммов ртути, которые обнаружили на территории частного дома в Нахимовском районе, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник.

Ранее севастополец сообщил в службу “112”, что во время земельных работ из грунта начало сочиться вещество, напоминающее ртуть. На место инцидента отправилось отделение аварийно-спасательной части МЧС.

«На месте было установлено, что в яме действительно присутствуют капли ртути, около 500 граммов металла домовладелец собрал в ёмкость самостоятельно», – говорится в сообщении.

На следующий день мужчина снова обнаружил у дома шарики ртути.

В соответствии с решением комиссии по чрезвычайным ситуациям, к ликвидации ЧС привлекалась все дежурные смены Специализированного отряда МЧС, аварийно-спасательная часть, часть пиротехнических и специальных водолазных работ.

Все работы по демеркуризации производились вручную в течении 4 дней. Всего на месте происшествия для утилизации собрали около одной тонны грунта, содержавшего ртуть.

Источник: Вести Севастополя