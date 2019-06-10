В Севастополе из грунта извлекли три килограмма ртути

10 июня 2019     9
В Севастополе из грунта извлекли три килограмма ртути

Сотрудники МЧС собрали и передали на утилизацию около 3 килограммов ртути, которые обнаружили на территории частного дома в Нахимовском районе, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник.

Ранее севастополец сообщил в службу “112”, что во время земельных работ из грунта начало сочиться вещество, напоминающее ртуть. На место инцидента отправилось отделение аварийно-спасательной части МЧС.

«На месте было установлено, что в яме действительно присутствуют капли ртути, около 500 граммов металла домовладелец собрал в ёмкость самостоятельно», – говорится в сообщении.

На следующий день мужчина снова обнаружил у дома шарики ртути.

В соответствии с решением комиссии по чрезвычайным ситуациям, к ликвидации ЧС привлекалась все дежурные смены Специализированного отряда МЧС, аварийно-спасательная часть, часть пиротехнических и специальных водолазных работ.

Все работы по демеркуризации производились вручную в течении 4 дней. Всего на месте происшествия для утилизации собрали около одной тонны грунта, содержавшего ртуть.

Источник: Вести Севастополя

Сейчас читают:

Военный оркестр впервые выступил в Античном театре Херсонеса
Военный оркестр впервые выступил в Античном театре Херсонеса

В Античном театре музея-заповедника «Херсонес Таврический» впервые прошел концерт Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии РФ. Поскольку фестиваль посвящен Дню России, …


В Севастополе из грунта извлекли три килограмма ртути
В Севастополе из грунта извлекли три килограмма ртути

Сотрудники МЧС собрали и передали на утилизацию около 3 килограммов ртути, которые обнаружили на территории частного дома в Нахимовском районе, …


Вратарь пропустил автогол после «ужасной» ошибки
Вратарь пропустил автогол после «ужасной» ошибки

Аргентинский вратарь «Сан-Хосе» Марио Даниэль Вега пропустил автогол в матче Главной лиги футбола (MLS) против «Далласа». Видео появилось в Twitter-аккаунте …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты