В Севастополе из-за карантина переносится бизнес-форум

Форум «Перспективы цифровой экономики для бизнеса Севастополя» перенесён на неопределённое время.

Решение о переносе даты проведения мероприятия вызвано отменой визитов части спикеров, в связи с объявленными мерами по профилактике коронавируса в России. Об этом сообщает «Севастопольская торгово-промышленная палата».

Форум запланированный на 19-20 марта переносится на неопределённый срок. О сроках его проведения будет сообщено дополнительно.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь