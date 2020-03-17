В Севастополе из-за карантина переносится бизнес-форум

Форум «Перспективы цифровой экономики для бизнеса Севастополя» перенесён на неопределённое время.
Решение о переносе даты проведения мероприятия вызвано отменой визитов части спикеров, в связи с объявленными мерами по профилактике коронавируса в России. Об этом сообщает «Севастопольская торгово-промышленная палата».
Форум запланированный на 19-20 марта переносится на неопределённый срок. О сроках его проведения будет сообщено дополнительно.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь