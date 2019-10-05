В Севастополе из-за сбоя задержали выплаты пенсионерам и бюджетникам

В пятницу, 4 октября, из-за компьютерного сбоя в казначействе, пенсии и зарплаты были начислены не всем получателям.

«В первую очередь вчера, начали в ручном режиме набивать платёжки по пенсиям. Работа до ночи велась в ручном режиме. Больше 50% пенсионеров пенсии получили», – сообщает пресс-служба врио губернатора Михаила Развожаева.

Уточняется, что работоспособность системы уже восстановлена. И все пенсии будут переведены получателям до 12:00 понедельника, 7 октября. Заработную плату бюджетникам обещают перечислить до конца рабочего дня понедельника.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь