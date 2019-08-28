В Севастополе из-за стройки вырубят 150 краснокнижных деревьев

Из-за строительства многоквартирного дома на улице Челнокова в районе бухты Круглая могут срубить около 150 краснокнижных деревьев. По графику возводить здание начнут в сентябре. С этой проблемой жители выступили на заседании рабочей группы по экологическим проблемам бухты. Встреча прошла в администрации Гагаринского района. На ней обсуждали вопросы, связанные с благоустройством территории рядом с пляжем Омега.

Ранее был утвержден проект планировки этой территории. На ней расположены объекты культурного наследия, которые требуют дополнительных археологических исследований, а также растут фисташки туполистные. Им от пяти до 600 лет. Теперь деревья под угрозой исчезновения.

«Мы выступим с инициативой по результатам наших общественных обсуждений. Мы так понимаем, что с первого сентября там будут заходить застройщики. Поэтому, подготовим обращение в адрес врио Развожаева о решении вопроса о возможном наложении моратория», – сказал Сергей Самойлов, начальник главного управления природных ресурсов и экологии города Севастополя

Пока не принято окончательное решение, что дальше делать с этой территорией – создавать особо охраняемую территорию или застраивать дальше. Этот вопрос повторно обсудят на следующей встрече рабочей группы. Также как и состояние пляжа Омега. Сейчас власти хотят пересмотреть проект планировки набережной и прилегающей территории с учетом общественного мнения.

Служба информации “Вести – Севастополя”

Источник: Вести.Севастополь