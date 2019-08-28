В Севастополе из-за стройки могут вырубить 150 краснокнижных деревьев

28 августа 2019     23
В Севастополе из-за стройки могут вырубить 150 краснокнижных деревьев

Из-за строительства многоквартирного дома на улице Челнокова в районе бухты Круглая могут срубить около 150 краснокнижных деревьев. По графику возводить здание начнут в сентябре. С этой проблемой жители выступили на заседании рабочей группы по экологическим проблемам бухты. Встреча прошла в администрации Гагаринского района. На ней обсуждали вопросы, связанные с благоустройством территории рядом с пляжем Омега.

Ранее был утвержден проект планировки этой территории. На ней расположены объекты культурного наследия, которые требуют дополнительных археологических исследований, а также растут фисташки туполистные. Им от пяти до 600 лет. Теперь деревья под угрозой исчезновения.

«Мы выступим с инициативой по результатам наших общественных обсуждений. Мы так понимаем, что с первого сентября там будут заходить застройщики. Поэтому, подготовим обращение в адрес врио Развожаева о решении вопроса о возможном наложении моратория», – сказал Сергей Самойлов, начальник главного управления природных ресурсов и экологии города Севастополя.

Пока не принято окончательное решение, что дальше делать с этой территорией – создавать особо охраняемую территорию или застраивать дальше. Этот вопрос повторно обсудят на следующей встрече рабочей группы. Также как и состояние пляжа Омега. Сейчас власти хотят пересмотреть проект планировки набережной и прилегающей территории с учетом общественного мнения.

Служба информации “Вести – Севастополя”

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Знакомая пострадавшей от полицейских волейболистки рассказала о произошедшем
Знакомая пострадавшей от полицейских волейболистки рассказала о произошедшем

Знакомая несовершеннолетней волейболистки, над которой, предположительно, надругались двое сотрудников полиции, рассказала о происходившем в ночь происшествия. Ее слова передает «Московский …


Автогонщица из США разбилась при попытке побить рекорд скорости
Автогонщица из США разбилась при попытке побить рекорд скорости

Американская автогонщица, обладательница титула «Самая быстрая женщина на четырех колесах» Джесси Комбс насмерть разбилась при попытке установить новый скоростной рекорд. …


Проект спорткомплекса 200-летия Севастополя представили горожанам
Проект спорткомплекса 200-летия Севастополя представили горожанам

Проект спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя представили горожанам. В Загородной балке реконструируют уже существующие стадион и бассейн, а также построят …


Вести Севастополь 28.08.2019
Вести Севастополь 28.08.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска: – Водители против дорожников. Успеют ли завершить в срок ремонтные работы на Лазаревской. – Что ели и …


Тарасов: удовлетворён решением РФС
Тарасов: удовлетворён решением РФС

21:49 Футболист Дмитрий Тарасов прокомментировал решение палаты по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) относительно своих финансовых претензий к «Локомотиву». …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты