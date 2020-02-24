В Севастополе из-за шторма прекращено движение катеров

С 13:30 24 февраля из-за ухудшения погодных условий остановлено движение катеров в Севастополе.
Перевозки пассажиров из центра на Северную сторону и обратно будут осуществляться по маршрутам: 150, 150А, 151, 151А, 152, 152А, 153, 153А.
Место посадки и высадки пассажиров в центре, на время реконструкции Большой морской, площадь Суворова. На Северной стороне – площадь Захарова, сообщает Департамент транспорта Севастополя.
Оплата проезда осуществляется транспортной картой или наличными. Льготники, при наличии персонифицированной ЕГКС, перевозятся бесплатно.
Источник: Вести.Севастополь