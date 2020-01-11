В Севастополе Илья Резник отбирает детей в свой музыкальный театр

11 января 2020     30
В Севастополе Илья Резник отбирает детей в свой музыкальный театр

На прослушивание в детский музыкальный театр «Маленькая страна» под руководством народного артиста России пришли участники в возрасте от четырёх лет.

Обязательные критерии: музыкальный слух, память и артистизм. Мастер-классы для тех, кто успешно пройдёт отбор, начнутся уже 12 января. Основные занятия – после формирования групп. Дети будут учиться на базе музыкальной школы №1 у педагогов из Москвы и Севастополя. Студии Ильи Резника уже работают в Москве и Ялте.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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