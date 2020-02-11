В Севастополе инспекторы ГИБДД проверяют уровень подготовки водителей общественного транспорта

11 февраля 2020     5
В Севастополе инспекторы ГИБДД проверяют уровень подготовки водителей общественного транспорта

Госавтоинспекция выступила с инициативой о проведении тотального экзамена по ПДД для сотрудников автотранспортных предприятий в связи с увеличением число аварий при участии пассажирского транспорта. 

Уровень водительского мастерства теперь проверяют сотрудники ГИБДД в экзаменационном классе. Госавтоинспекторы заносят результаты в экзаменационную ведомость и передают руководителям предприятий, которые по результатам проверки должны будут принять решение о профессиональной пригодности водителей.

В Севастополе в 2019 году произошло 57 дорожно-транспортных происшествий с участием маршрутных транспортных средств, в результате которых 2 человека погибли, 88 получили ранения. По вине водителей автобусов пострадал 51 человек. Кроме этого, 33 пассажира получили различные травмы при падении в салоне общественного транспорта, в том числе десять детей в возрасте до 16 лет.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе инспекторы ГИБДД проверяют уровень подготовки водителей общественного транспорта
В Севастополе инспекторы ГИБДД проверяют уровень подготовки водителей общественного транспорта

Госавтоинспекция выступила с инициативой о проведении тотального экзамена по ПДД для сотрудников автотранспортных предприятий в связи с увеличением число аварий …


В районных отделах УМВД по Севастополю не будут выдавать справки о судимости
В районных отделах УМВД по Севастополю не будут выдавать справки о судимости

С понедельника 10 февраля информационный центр УМВД России по г. Севастополю не будет предоставлять справки о наличии (отсутствии) судимости и …


День памяти героя СССР Ивана Полбина отметят в Ульяновске
День памяти героя СССР Ивана Полбина отметят в Ульяновске

В Ульяновске утром 11 февраля состоится мероприятие, посвященное дважды Герою СССР генерал-майора авиации Ивана Семёновича Полбина. В этот день исполнится …


СМИ: «Локомотив» интересуется футболистом сборной Италии
СМИ: «Локомотив» интересуется футболистом сборной Италии

22:58 Нападающий итальянского «Торино» Симоне Дзадза попал в сферу московского футбольного клуба «Локомотив». globallookpress.com Как сообщает Sportmediaset, железнодорожники хотят пригласить 28-летнего …


В Севастополе на пожаре погиб человек
В Севастополе на пожаре погиб человек

Сотрудники севастопольского подразделения МЧС выехали на место происшествия. После вскрытия входной двери спасатели обнаружили в помещении пострадавшего мужчину. Спасти его …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты