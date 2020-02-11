В Севастополе инспекторы ГИБДД проверяют уровень подготовки водителей общественного транспорта

Госавтоинспекция выступила с инициативой о проведении тотального экзамена по ПДД для сотрудников автотранспортных предприятий в связи с увеличением число аварий при участии пассажирского транспорта.

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Уровень водительского мастерства теперь проверяют сотрудники ГИБДД в экзаменационном классе. Госавтоинспекторы заносят результаты в экзаменационную ведомость и передают руководителям предприятий, которые по результатам проверки должны будут принять решение о профессиональной пригодности водителей.

В Севастополе в 2019 году произошло 57 дорожно-транспортных происшествий с участием маршрутных транспортных средств, в результате которых 2 человека погибли, 88 получили ранения. По вине водителей автобусов пострадал 51 человек. Кроме этого, 33 пассажира получили различные травмы при падении в салоне общественного транспорта, в том числе десять детей в возрасте до 16 лет.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь