В Севастополе и Керчи будут созданы археологические кластеры

14 августа 2019     13
В Севастополе и Керчи будут созданы археологические кластеры

Один археологический центр появится на базе музея-заповедника «Херсонес Таврический» в Севастополе, второй – при Керченском музее. Об этом сегодня журналистам рассказал ведущий научный сотрудник отдела классической археологии Института археологии Российской академии наук Сергей Внуков.

Эти центры создаются для сохранения исторического наследия полуострова.

Программа создания кластера в Керчи уже разработана, начался подготовительный период. В Херсонесе она только-только принята. Более того, для создания такого центра в Севастополе требуется расширение территории музея-заповедника за счет воинских частей. Вопрос об их переносе уже решен на уровне Минобороны страны.

«Мы надеемся, что эти два – западный и восточный – археологических центра привлекут не только туристов, но и молодежь (к исследованиям). Места для исследования полно», – цитирует Внукова Крыминформ.

Ведущий научный сотрудник Института археологии РАН говорил еще и о том, что развитие археологии в Крыму тормозит дефицит кадров и недостаток финансирования.

«У нас объем возможных и даже необходимых работ превышает возможности крымских коллег и вузов в подготовке квалифицированных кадров. Необходимо привлекать молодежь,- считает Сергей Внуков. – Второй вопрос – это финансирование. Иногда бывают с этим проблемы. Не всегда можно получить гранты на исследования».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта TourPedia.ru

Источник: Вести.Севастополь

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