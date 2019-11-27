В Севастополе и Крыму в жилье нуждаются 6 тысяч военнослужащих

27 ноября 2019     18
В Севастополе и Крыму в жилье нуждаются 6 тысяч военнослужащих

6 тысяч военнослужащих в Севастополе и Крыму нуждаются в служебном жилье. Об этом рассказали на форуме, который провели в военной прокуратуре Черноморского флота.

По словам представителей министерства обороны, многие общежития военнослужащих сейчас находятся в плачевном состоянии: требуется ремонт, а также строительство новых зданий. В то же время, с октября увеличилась компенсация за аренду жилья для старшин, сержантов и рядовых, служащих по контракту. А ещё завершается работа по приватизации жилья военных пенсионеров, уволенных в запас до 2014 года. Больше 650 квартир уже переданы в собственность, осталось – 62. На форуме обсудили и другие вопросы социального обеспечения военнослужащих, а также нарушения их прав и меры прокурорского реагирования в таких случаях.

«Состояние социальной защищённости военнослужащих напрямую влияет на боевую готовность войск. По итогам обсуждения будут вынесены рекомендации для работы военной прокуратуры флота совместно с общественными институтами и ответственными учреждениями и ведомствами», – рассказал военный прокурор Черноморский флот Алексей Найда.

Ещё одна тема Четвёртого форума «Актуальные вопросы социальной защиты военнослужащих» – медицинское обслуживание. Как рассказал представитель медицинской службы Черноморского флота Алексей Богомолов, на улице Горпищенко будет построен многопрофильный медицинский центр для военнослужащих. Это госпиталь на 600 коек, поликлиника и стоматология.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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