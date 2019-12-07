В Севастополе и Крыму появятся подводные туристические объекты

Сохранившиеся в Севастополе и Крыму объекты античной эпохи, находящиеся под водой, планируют включить в туристический маршрут «Золотое кольцо Боспорского царства».

«Есть интересные раскопки, которые проходят под водой, соответственно, есть интерес в том, чтобы сделать эти объекты общедоступными», – рассказал ТАСС председатель Краснодарского отделения Русского географического общества Иван Чайка.

Он уточнил, что в 2020 году планируется открыть две подобные площадки на полуострове.

По словам Чайки, подробности об объектах держатся в секрете до официальной презентации.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь