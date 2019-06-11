В Севастополе и Крыму – самые высокие темпы роста зарплат в России

11 июня 2019     11
В Севастополе и Крыму – самые высокие темпы роста зарплат в России

Эксперты Финансового университета при правительстве страны отнесли Севастополь и Крым к первой десятке регионов, экономика которых сейчас переживает подъем.

«На первое место мы ставим Крым и Севастополь, где бурное развитие обеспечивается инвестициями в инфраструктуру полуострова и притоком туристов, – цитирует директора Института социально-экономических исследований Финуниверситета Алексея Зубца «Российская газета». – Остальные регионы – это либо территории с низкими темпами, где любые инвестиции будут приводить к серьезному росту местной экономики, либо территории, где происходят какие-то крупные инвестиционные проекты. Например, Амурская область – космодром “Восточный”, Ленинградская область – порты и разного рода строительство, включая жилищное. Самарская область – “АвтоВАЗ”, химия и нефтепереработка. Якутия – экспорт угля, Московская область – инвестиции, строительство и прочее. А где экономика оказывается на подъеме, происходит и рост реальных зарплат».

Реальный рост заработной платы россиян в 2019 году составит примерно 3%. В Севастополе – 4,7%, в Республике Крым – 4,3%. Как поясняет Зубец, в 2019 – 2022 годах мировую экономику ожидает достаточно стабильное развитие с ростом ВВП в интервале от 2,8 до 3,6%. Значит, и российская экономика в ближайшие годы продолжит стабильно развиваться

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта finobzor.ru

 

Источник: Вести Севастополя

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