В Севастополе и Крыму стартовала акция по поиску доноров костного мозга

Акция «Спаси жизнь – стань донором костного мозга» проходит до 5 августа в 5 населенных пунктах полуострова.

Костный мозг – это клетки крови, которые бывают необходимы для лечения рака крови. С 2013 года Русфонд формирует Национальный регистр доноров костного мозга. Он назван именем Васи Перевощикова, страдавшего острым лейкозом, для которого россияне всем миром собирали деньги на поиски донора костного мозга. Трансплантация была единственным спасением, Вася ждал несколько месяцев, но донора найти не удалось.

Шанс встретить своего генетического близнеца, у которого будет такая же формула костного мозга – 1 на 10 тысяч. И чем больше фамилий будет в российском регистре, тем выше шансы, что в случае необходимости пересадки костного мозга донор найдется.

Поиск спасительного фенотипа по международным регистрам — мероприятие длительное и дорогостоящее. Чтобы российскому пациенту получить клетки от зарубежного донора из стран Евросоюза, нужно потратить минимум 1 миллион 260 тысяч рублей. Если донора удается подобрать в российском регистре, то затраты будут в три раза меньше.

Чтобы стать донором, нужно сдать 4 мл крови на HLA-типирование. Приглашаются люди, не имеющие проблем со здоровьем, в возрасте от 18 до 45 лет. Специалисты определят уникальный состав генов потенциального донора и занесут информацию в базу данных регистра. И однажды эти данные могут совпасть с данными человека, нуждающегося в трансплатации. Тогда с добровольцем свяжутся сотрудники регистра и пригласят стать реальным донором.

В Севастополе и городах Крыма кровь принимают в офисах «CMD» до 5 августа.

Поселок Черноморское

Адрес: ул. Кирова, д.50 Б, тел. 8 (978) 019 19 49

График работы:

Пн-пт: 7.30 – 17.00

Сб.- вс: 7.30 – 14.00

Севастополь

Адреса:

Ул. Партизанская, д. 5, тел. 8 (8692) 55 59 42

График работы:

Пн – пт: 7.30 – 18.00

Сб – вс: 8.00 – 15.00

Пр. Октябрьской Революции, д. 67, тел. 8 (978) 080 45 00

График работы:

Пн – пт: 7.30 – 18.00

Сб – вс: 8.00 – 15.00

Симферополь

Адрес:

ул. Невского А. (Люксембург Р.)/ул.Павленко, 42/18, тел.: 8 (978) 137 00 17

График работы:

Пн – пт: 7.30 – 17.00

Сб.: 7.30 – 15.00

Вс. – выходной

Керчь

Адрес:

ул. К. Маркса, 16 Б

График работы:

Пн – пт: 7.00 – 16.00

Сб – вс: 7.00 – 11.00

Ялта

Адрес:

пер. Новый, 2а, тел.: 8 (978) 260 25 30

График работы:

Пн – пт: 7.30 – 20.00

Сб – вс: 8.00 – 18.00

Рекомендуется при себе иметь паспорт. Такая акция уже проходила в Севастополе в мае этого года, и тогда 70 жителей города стали донорами костного мозга.

Источник: Вести.Севастополь