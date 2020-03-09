В Севастополе и Новороссийске прошли учения по экстренному приготовлению кораблей к походу и бою

Экипажи малых ракетных кораблей «Ингушетия», «Орехово-Зуево» и «Вышний Волочек», патрульного корабля «Василий Быков», ракетных катеров «Шуя», «Набережные Челны» и «Р-60», а также экипажи тральщиков и малых противолодочных кораблей провели учения по заступлению кораблей в боевое дежурство.

По сценарию, была объявлена боевая тревога. Экипажи за короткое время должны были подготовить корабли к бою и походу, провести проворачивание механизмов артиллерийских и ракетных комплексов для отражения воздушной атаки условного противника и отработать порядок действий при экстренном выходе из пункта базирования.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь