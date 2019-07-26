В Севастополе каждый 4 дом отремонтировали капитально

26 июля 2019     19
В Севастополе каждый 4 дом отремонтировали капитально

В Севастополе каждый 4 дом отремонтировали капитально. Самые популярные виды работ – это обновление кровель, фасадов и замена инженерных систем. Причем часть капитальных ремонтов проводят не по графику, а раньше – по инициативе жителей. Так, новая кровля появилась на доме № 17 по улице Рабочая.

Качество работ жильцы могли оценить еще в процессе ремонта.

«Мы 3 дождя пережили, 7 июня пережили дождь, хотя крыша была открытая, не затопило и все хорошо. Мы очень довольны», – сказала Людмила Зонова, старшая по дому №17 по улице Рабочей.

«Вывозился мусор, который здесь был заложен, был утеплитель шлаковый, сейчас – базальтовый толщиной 100 мм, теперь будет теплее и шума меньше слышно людям», – сказал Евгений Выпырев, директор компании-подрядчика.

Ремонт в этом доме не проводили ни разу с момента монтажа скатной крыши 40 лет назад. Кроме основных работ, подрядчик восстановил карнизы, их обшили кровельным металлом – это защитит от обрушения. Общая стоимость работ составила почти 3 с половиной миллиона рублей. Капитальный ремонт в следующем году ждет и соседние дома.

«В этом году у нас запланировано 216 домов, из которых 119 уже выполнены работы и на 97 ведутся работы в данный момент. В принципе, на всех домах высокая степень готовности», – сказал Лев Осипов, заместитель директора Фонда содействия капитальному ремонту Севастополя.

Источник: Вести.Севастополь

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