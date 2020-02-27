В Севастополе картежники, вымогавшие деньги получили срок

В Севастополе оглашен приговор организованной группе преступников, вымогавших деньги у пожилых людей под предлогом проигрыша в карточной игре.
Трем жителям Симферополя и Москвы и трем иностранным гражданам назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 7 лет 6 месяцев до 9 лет с отбыванием в исправительного колонии строгого режима за грабеж и вымогательство.
Банда злоумышленников признана виновной в трех преступлениях. Следствием установлено, что члены ОПГ втягивали пожилых людей в карточную игру, обманным путем организовывали их проигрыш, а после – угрозами и насилием заставляли отдавать деньги. Преступники выбирали своих жертв на рынке 5-го км Балаклавского шоссе, специально приезжая «на дело» из Симферополя. Для махинаций они подыскивали мужчин пожилого возраста.
Помимо вымогательства совершенное организованной группой, мужчины получили наказание и за грабеж с применением насилия.
Таким образом трем жителям Севастополя 1940, 1943 и 1948 года рождения причинен ущерб на сумму 280 тысяч рублей, сообщает прокуратура Севастополя.
Кроме этого, судом удовлетворены иски потерпевших о взыскании 325 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь