В Севастополе коммунальщики устраняют последствия разбушевавшейся ночью стихии

Поваленные деревья, оборванные линии электропередач, поврежденный автомобиль – итог этой штормовой ночи в Севастополе. Порывы ветра достигали 22 метров в секунду. Последствия непогоды весь день устраняют сотрудники «Горсвета», Центра гражданской защиты и аварийные бригады управляющих компаний.

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Этой ночью у дома 88/а по улице Николая Музыки было неспокойно. Из-за шквалистого ветра на автомобиль рухнул 15-метровый тополь. Микроавтобус пострадал сильно.

«При падении дерева пострадал личный автотранспорт собственника, я еще не знаю его фамилию. При его обращении в управляющую компанию будет рассмотрен вопрос, согласно действующему законодательству», – говорит врио генерального директора УК «Центр» Виктория Трущалова.

По словам сотрудников управляющей компании «Центр», упавшее дерево было живым, стояло устойчиво, а потому предсказать его падение коммунальщики не могли.

«Огромное дерево сантиметров 95. Вывернуло, корни подгнили. Но его не определишь это снизу вся гниль», – пояснила начальник участка ООО «Севастопользеленстрой» Татьяна Машан.

На месте работают и специалисты «Горсвета». Кроме автомобиля пострадали линии уличного освещения. Но во всех жилых домах свет есть, говорят электрики.

«Около 95 светоточек сейчас отключено, в связи с этим проводятся ремонтные работы по восстановлению наружного освещения, думаю к вечеру закончим и будет светло», – говорит представитель ГБУ «Горсвет» Алексей Харченко.

Этой ночью упало ещё одно дерево. Во дворе между улицами Гоголя и Кожанова. Оно перекрыло проезжую часть и жильцам пришлось самим убирать его в сторону. Это старое сухое дерево бригадам «Горхоза» ещё предстоит убрать. Коммунальщики по всему городу сейчас осматривают вверенную им территорию.

«На данный момент после шквального ветра производится осмотр придомовых территорий жилого фонда УК Центр. Вот еще одну ветку обнаружили на Острякова 55», – рассказала начальник ПТО УК «Центр» Татьяна Лукьянова.

После шквального ветра упавшие деревья убирают и в Балаклаве, и в селе Первомайском. Поваленных стволов могло быть и больше, но в конце прошлого года в Севастополе много опасных деревьев и сухих веток убрали. Спасатели МЧС в ближайшие дни будут работать в режиме повышенной готовности. Штормовое предупреждение синоптики опубликовали на три ближайших дня. С четверга ожидается похолодание. Возможно понижение температуры воздуха до минусовой. В Республике Крым ночью прогнозируют до минус 15. Обеспечивать безопасность на дорогах будет оперативный штаб, созданный при ведомстве.

Оксана Колесникова, Наталья Бабкевич

Источник: Вести.Севастополь