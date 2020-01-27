В Севастополе комната, приобретённая для сдачи внаём окупится за 15 лет

Средняя доходность такого вложения средств – 6,7% годовых.

Эксперты рассчитали доходность комнат в 70 крупных городах России. Самым невыгодным оказалось приобретение жилья в Москве, Севастополе, Владивостоке и других городах с высокими ценами на недвижимость.

Так, в Севастополе доходность комнаты составит 6,7%, а окупаемость – 15 лет. В Москве эти показатели – 6,3% и 16 лет, во Владивостоке — это 5,4% годовых и 19 лет.

Выгоднее всего приобретать комнаты в квартирах Ульяновска, Кирова и Череповца. Их доходность около 13,5%, приводит Лента.ру данные экспертов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь