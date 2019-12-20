В Севастополе к Новому году собрали деньги для больных детей

«Чужих детей не бывает» – так называется ежегодный благотворительный вечер. В 2016 году на собранные средства неравнодушные севастопольцы помогли социальному приюту для детей. На протяжении двух лет поддержку оказывали центру медицинской реабилитации.

Кажется, 3-летний Дима просто играет. Но на самом деле с помощью логопедического оборудования, установленного на компьютер, он учится говорить. У мальчика задержка речевого развития. Результат, говорит дедушка, есть.

«Он ещё, конечно, не научился говорить полностью, но отдельные слова, настроение у него располагает к тому, чтобы был дальнейший толчок для развития», – рассказывает дедушка Димы Александр Деденко.

Для оказания помощи, в этом году оснастили и физиотерапевтическое отделение городского детского центра медицинской реабилитации.

Купили и специальный стул для улучшения координации движений. Ребёнок не начнёт ходить, пока не научиться ползать. С помощью этого оборудования детей учат правильно передвигаться.

А также приобрели аппарат, который воздействует на клетки мозга с помощью тока. А для лазерной терапии закупили специальные насадки к уже имеющемуся оборудованию.

«В прошлом году на аппарате Лазмик, то есть, аппаратом лазерной терапии, было пролечено 599 детей. В этом году за первое полугодие уже 382 ребенка», – отмечает заведующий физиотерапевтическим отделением «Детского центра медицинской реабилитации» Севастополя Леонид Дубинюк.

Здесь получают помощь более 1,5 тысячи детей и подростков в возрасте от трёх до 17 лет. Возможности приобрести дорогостоящее оборудование самостоятельно у центра не было. Уже два года ему помогает благотворительная организация «Чужих детей не бывает».

«Дополнительно мы ещё купили препараты для кинезитерапии, ходунки-ползунки, пневмонические костюмы «Атлант», в которых дети с ДЦП могут заниматься и улучшать координацию движения», – делится заместитель главврача «Детского центра медицинской реабилитации» Севастополя Лариса Твердохлеб.

Благотворительный вечер, на котором собирают средства, проходит ежегодно. На этот раз собранные деньги направят уже на лечение севастопольским детям с онкологическими заболеваниями.

«Потому что, к сожалению, статистика заболеваемости, детской именно, у нас растёт с каждым годом. Поэтому, хочется помочь тем родителям, которые оказались в такой сложной ситуации», – подчёркивает организатор благотворительного вечера Руслана Сторощук. «Мы побывали в онкологическом центре в городе Симферополе, где лечатся наши дети и поговорили с докторами, и мы понимаем, что около 80 детей, по статистике, больны онкологическими заболеваниями. И сегодня мы хотим, чтобы все пожертвования были направлены в поддержку семей, а семьи уже распорядятся средствами, как они считают нужным», – говорит уполномоченный по правам ребёнка Марина Песчанская.

В равных пропорциях распределить собранные средства поможет департамент здравоохранения города. Сделать это постараются успеть до Нового года. Решить, как потратить деньги – на лекарства или на подарок ребёнку, родители смогут самостоятельно.

Анастасия Репикова, Наталья Бабкевич, Сергей Буторин

Источник: Вести.Севастополь