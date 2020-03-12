В Севастополе к Пасхе начали повышаться цены на продукты

В городе расширяется список магазинов, где можно купить продукты по заводской цене.

В управлении потребительского рынка и лицензирования сообщили, что такую договоренность удалось заключить с Сакским молокозаводом. Его продукцию по отпускным ценам можно будет найти в 15 точках Севастополя. Также 19 марта чиновники готовятся продлить на год Меморандум взаимопонимания с розничными торговыми сетями. Этот документ включает в себя 23 позиции, от фруктов и овощей до некоторых видов мяса. На эти продукты продавцы обещают не делать торговую наценку. Также сдерживать необоснованный рост цен должны еженедельные рейды управления потребительского рынка. Их результаты эксперты передают в Минпромторг России.

«В случае, если в субъекте Российской Федерации в течение 30 календарных дней зафиксирован рост 30% и более на одну из позиций, правительство Российской Федерации в праве установить в субъекте предельную розничную цену на данные позиции», – поясняет начальник отдела анализа Главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя Ксения Казанджиева.

Рост цен, требующий наблюдения, эксперты прогнозируют на Дальнем Востоке в связи с закрытием границ из-за распространения коронавируса, в Севастополе же резкого подорожания продуктов не зафиксировано. По данным управления потребительского рынка, за последние две недели увеличилась стоимость яиц и сахара, но скачок цен не превышает 1%. Эксперты объясняют изменения приближающимся праздником Пасхи.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь