В Севастополе лес превратили в свалку строительного мусора

9 августа 2019     15
В Севастополе лес превратили в свалку строительного мусора

В ходе рейда сотрудники севастопольского лесничества заметили грузовой автомобиль, который сбрасывал строительные отходы на лесном участке, сообщила пресс-служба правительства Севастополя в пятницу.

«Во избежание повторных нарушений, проводится дальнейшее патрулирование территории», – говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли сотрудники Севприроднадзора и ОМВД. Информация об инциденте также была передана Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуре.

Правоохранители опросили водителя грузового автомобиля и составили акт обследования территории.

В настоящее время проводится административное расследование.

Служба информации “вести – Севастополь”

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Источник: Вести.Севастополь

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