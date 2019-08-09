В Севастополе лес превратили в свалку строительного мусора

В ходе рейда сотрудники севастопольского лесничества заметили грузовой автомобиль, который сбрасывал строительные отходы на лесном участке, сообщила пресс-служба правительства Севастополя в пятницу.
«Во избежание повторных нарушений, проводится дальнейшее патрулирование территории», – говорится в сообщении.
На место происшествия прибыли сотрудники Севприроднадзора и ОМВД. Информация об инциденте также была передана Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуре.
Правоохранители опросили водителя грузового автомобиля и составили акт обследования территории.
В настоящее время проводится административное расследование.
Служба информации “вести – Севастополь”
Фото: пресс-служба правительства Севастополя
Источник: Вести.Севастополь