В Севастополе лес превратили в свалку строительного мусора

В настоящее время проводится административное расследование.

На место происшествия прибыли сотрудники Севприроднадзора и ОМВД. Информация об инциденте также была передана Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуре.

В ходе рейда сотрудники севастопольского лесничества заметили грузовой автомобиль, который сбрасывал строительные отходы на лесном участке, сообщила пресс-служба правительства Севастополя в пятницу.

В Севастополе лес превратили в свалку строительного мусора В ходе рейда сотрудники севастопольского лесничества заметили грузовой автомобиль, который сбрасывал строительные отходы на лесном участке, сообщила пресс-служба правительства Севастополя …



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