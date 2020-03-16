В Севастополе лоб в лоб столкнулись две иномарки

В воскресенье в 15:47 недалеко от остановки общественного транспорта «35 береговая батарея» в лобовую столкнулись два автомобиля. Пострадали оба водителя.

Чтобы вытащить из салона одного из них, понадобилась помощь спасателей.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю, к месту происшествия сразу же выдвинулись два отделения 6-ой пожарно-спасательной части. Они деблокировали пострадавшего мужчину, а также произвели отключение аккумуляторных батарей во избежание взрыва и смыли с проезжей части разлившиеся горюче-смазочные материалы.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото ГУ МЧС по Севастополю

Источник: Вести.Севастополь