В Севастополе людей эвакуировали из здания Арбитражного суда

В ходе тренировки судебные приставы эвакуировали людей из здания Арбитражного суда, сообщила пресс-служба МЧС по Севастополю в четверг.

Цель тренировки - отработка взаимодействия сотрудников во время чрезвычайных ситуаций.

Учения проводились сотрудниками МЧС совместно с судебными приставами, председателем суда, представителями Управления судебного департамента города и работниками скорой помощи.

«По легенде, в одном из помещений Арбитражного суда Севастополя по адресу улица Людмилы Павлюченко, 5 произошёл пожар. К месту оперативно прибыли сотрудники 1-й пожарно-спасательной части, сформировали звено газодымозащитной службы и отправились в разведку», - говорится в сообщении.

Пожар удалось ликвидировать в кратчайшие сроки.Пострадавших нет.

По итогу тренировки все участники справились с поставленными задачами.

Служба информации "Вести - Севастополь"