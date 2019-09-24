В Севастополе магазин торговал запрещёнными к ввозу продуктами

Специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора в месте с сотрудниками Крымской транспортной прокуратуры провели совместную проверку. Об этом пишет КИА.

Проверку провели в Севастополе и Евпатории. В результате обнаружили более 59 килограммов санкционных продуктов, ввоз в Россию которых запрещён.

Речь идёт о сырах производства Евросоюза сортов Бри, Камамбер, Дорблю, Ландана и колбасе украинского производства.

Установленных российским законодательством документов о происхождении товара, ветеринарных сертификатов и маркировок продавцы не предоставили.

Сыр и колбасу изъяли и уничтожили в печи.

Также в Крым регулярно пытаются провести продукты из Украины.

фото artfile.me

Источник: Вести.Севастополь