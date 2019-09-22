В Севастополе Мерседес не вписался в поворот и врезался в жилой дом

ДТП произошло сегодня ориентировочно в 5:30 утра на улице Челнокова. Как сообщают в группе «Автопартнер Крым» в соцсети «ВКонтакте» жители соседних домов, машина вылетела с дороги и, преодолев все возможные препятствия, влетела во двор. Остановил ее движение только угол дома №12.

Очевидцы рассказывают, что в салоне находились 4 человека: одного скорая увезла без сознания, еще двое тоже обратились за медицинской помощью. Наименее пострадавший остался давать показания подъехавшим сотрудникам ДПС. Первыми – через 3 минуты после столкновения – приехали пожарные, но их помощь не понадобилась.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото из группы «Автопартнер Крым»/«ВКонтакте»

Источник: Вести.Севастополь