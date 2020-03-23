В Севастополе метеорологи отмечают профессиональный праздник

23 марта 2020     11
В Севастополе метеорологи отмечают профессиональный праздник

За погодой на море и суше следят метеорологи. Сегодня их профессиональный праздник. Померить высоту волн, «разобрать» море на квадраты и узнать об облачности с помощью ленты. Это только малая часть их работы.

Восемь раз в сутки, за 20 минут до окончания часа метеорологи снимают показания с приборов. Одновременно по всей планете. Татьяна Мандра передает данные со станции «Херсонесский маяк». От маршрута отступать нельзя: сначала фиксирует температуру почвы, затем воздуха. Чтобы узнать облачность, два раза в день меняет ленту гелиографа. 

«Первый раз мы меняем в полдень, истинный полдень суток, и второй раз в вечернее время после захода солнца», – рассказывает техник-метеоролог гидрометеорологической станции «Херсонесский Маяк» Татьяна Мандра.

Количество осадков, скорость ветра, давление. Наблюдают за погодой и на суше, и в море.

Измеряют на станции и высоту волны. Через специальный бинокль, который расчерчивает море на своеобразную сетку, метеорологи смотрят на буй. Он установлен в море. Сегодня волна не сильная – 1,4 метра, а самый высокий показатель был установлен в 1981 году – 7,3.

Все данные заносят в виртуальные таблицы. Дежурный синоптик Ирина Кахно получает информацию со всех станций уже в виде вот таких карт погоды. Прежде чем составить прогноз, работает цветом.

«Зеленым цветом поднимаются те воздушные массы, которые насыщенны водяным паром – это, грубо говоря, наша облачность, – говорит дежурный синоптик севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ирина Кахно. – Если облачности нет над морем и Крымом, значит у нас в ночное время возможно выхолаживание и температура воздуха будет очень низкая».

Все карты погоды бережно хранят. В архиве гидрометцентра – данные метеонаблюдений более чем за 100 лет. Не просто таблицы измерений, а свидетели истории Крымского полуострова.

«Когда наблюдатель пишет, что прерывает наблюдения, поскольку началась война и нет условий для наблюдений, хотя существует масса свидетельств, когда даже под бомбами у нас здесь на Херсонесском маяке, даже в этих тяжелейших условиях, все равно продолжают выполнять свой долг», – подчеркнул заместитель начальника севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Владислав Евстигнеев.

Тогда по данным метеорологов планировали вылеты боевой авиации. Теперь архивы помогают предсказывать стихийные бедствия и следить за глобальными изменениями климата. Глобальное потепление фиксируют ученые океанографического института.

«Отмечается увеличение температуры воздуха, которое приводит к увеличению температуры воды в севастопольском регионе, особенно в летний сезон», – рассказывает директор Севастопольского отделения Государственного океанографического института имени Н.Н. Зубова Николай Дьяков.

Высокая температура воды может привести к миграции рыбы, увеличению «мёртвых зон» моря, распространению вирусов и бактерий. Но предупрежден значит вооружен. Гидрометцентр России будет использовать результаты исследований севастопольских ученых, чтобы разработать меры для решения глобальной экологической проблемы.

Алена Давыдова, Александр Попов, Олесь Быков

Источник: Вести.Севастополь

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