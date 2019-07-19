В Севастополе многодетной матери отказали в выдаче земельного участка

19 июля 2019     15
В Севастополе многодетной матери отказали в выдаче земельного участка

Сотрудники департамента имущественных и земельных отношений отказали многодетной матери в выдаче положенного ей земельного участка, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя в пятницу.

«Установлено, что в нарушение законодательства должностные лица департамента по имущественным и земельным отношениям необоснованно отказали заявительнице в принятии на учёт для последующего предоставления земельного участка в собственность бесплатно», – говорится в сообщении.   

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений, а также поставила вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Право на льготную землю в Севастополе имеют многодетные семьи, ликвидаторы Чернобыльской аварии и реабилитированные лица. Но нужно доказать, что больше земли в собственности нет, необходимо улучшение условий , а также – пройти ценз оседлости.

Источник: Вести.Севастополь

Сейчас читают:

Афиша с Ксенией Егоровой 20-21 июля
Афиша с Ксенией Егоровой 20-21 июля

Прогуляться по книжному бульвару и посмотреть лучшие постановки в севастопольских театрах. Насыщенные выходные обещают севастопольцам учреждения культуры. Куда сходить и …


Вести Севастополь 19.07.2019
Вести Севастополь 19.07.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска: – Торги на строительство инфекционной больницы вновь не состоялись. Какой выход из ситуации видят в правительстве Севастополя? – …


КПРФ исключила кандидатов с судимостью на выборах в российском регионе
КПРФ исключила кандидатов с судимостью на выборах в российском регионе

КПРФ исключила с выборов в Народное собрание кандидатов, у которых была судимость в прошлом. Об этом Российскому агентству правовой и …


Более 40% украинцев готовы поддержать партию «Слуга народа» на выборах в раду
Более 40% украинцев готовы поддержать партию «Слуга народа» на выборах в раду

Большинство граждан Украины (41,2%) готовы подержать партию президента Владимира Зеленского «Слуга народа» на выборах в Верховную раду в воскресенье, 21 …


Июнь 2019 года признан самым жарким месяцем за все время метеонаблюдений
Июнь 2019 года признан самым жарким месяцем за все время метеонаблюдений

Июнь 2019 года выдался самым жарким первым летним месяцем на планете за почти полтора столетия. Об этом сообщили сотрудники Национального …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты