В Севастополе многодетной матери отказали в выдаче земельного участка

Сотрудники департамента имущественных и земельных отношений отказали многодетной матери в выдаче положенного ей земельного участка, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя в пятницу.

«Установлено, что в нарушение законодательства должностные лица департамента по имущественным и земельным отношениям необоснованно отказали заявительнице в принятии на учёт для последующего предоставления земельного участка в собственность бесплатно», – говорится в сообщении.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений, а также поставила вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Право на льготную землю в Севастополе имеют многодетные семьи, ликвидаторы Чернобыльской аварии и реабилитированные лица. Но нужно доказать, что больше земли в собственности нет, необходимо улучшение условий , а также – пройти ценз оседлости.

Источник: Вести.Севастополь