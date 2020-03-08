В Севастополе мобильная бригада пресекает торговлю краснокнижными цветами

В праздничные дни в усиленном режиме работает мобильная бригада Главного управления природных ресурсов и экологии города по пресечению торговли краснокнижными растениями.

В ведомстве призывают граждан не покупать подснежники и первоцветы, занесённых в Красную книгу Российской Федерации. В случае обнаружения мест торговли звонить по телефону: +7-978-300-01-35. Также на этот номер можно обращаться в случае обнаружения мест уничтожения растений в лесной зоне.

Мобильная группа обследует места продажи цветов во всех районах Севастополя.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь