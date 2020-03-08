В Севастополе мобильная бригада пресекает торговлю краснокнижными цветами

8 марта 2020     20
В Севастополе мобильная бригада пресекает торговлю краснокнижными цветами

В праздничные дни в усиленном режиме работает мобильная бригада Главного управления природных ресурсов и экологии города по пресечению торговли краснокнижными растениями.

В ведомстве призывают граждан не покупать подснежники и первоцветы, занесённых в Красную книгу Российской Федерации. В случае обнаружения мест торговли звонить по телефону: +7-978-300-01-35. Также на этот номер можно обращаться в случае обнаружения мест уничтожения растений в лесной зоне.

Мобильная группа обследует места продажи цветов во всех районах Севастополя.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Михаил Развожаев наградил жительниц Севастополя за заслуги перед городом
Михаил Развожаев наградил жительниц Севастополя за заслуги перед городом

В преддверии Международного Женского дня наградили выдающихся женщин Города-Героя Севастополя. Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев отметил благодарственными письмами, …


В вагоне электрички Симферополь – Севастополь произошло задымление
В вагоне электрички Симферополь – Севастополь произошло задымление

ЧП произошло между Севастополем и станцией Инкерман утром 8 марта. В одном из вагонов электропоезда Симферополь – Севастополь произошло задымление. …


Московский ветеран прожил всю зиму с подпертым шваброй окном
Московский ветеран прожил всю зиму с подпертым шваброй окном

Одинокий ветеран Великой Отечественной войны из Бутырского района Москвы всю зиму прожил с окном, подпертым шваброй. Пенсионер боится, что оконный …


Слепаков записал высмеивающую женщин песню на 8 Марта
Слепаков записал высмеивающую женщин песню на 8 Марта

@slepakovsemyon / Instagram Российский комик Семен Слепаков в честь 8 Марта записал песню, высмеивающую отношение женщин к возлюбленным и будущим …


Объяснены обязанности первой леди России
Объяснены обязанности первой леди России

Первая леди в первую очередь сопровождает своего супруга, главу государства в поездках по стране или за границу, и принимает участие …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты