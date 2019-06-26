В Севастополе могут ввести особый режим налогообложения самозанятых

26 июня 2019     15
В Севастополе могут ввести особый режим налогообложения самозанятых

Минфин собирается предложить Правительству России с 2020 года расширить эксперимент по налогообложению самозанятых и включить в него еще 13 регионов. Это в основном южные территории, где высок процент работников, занятых в сером секторе экономики: Севастополь, Крым, Чечня, Дагестан и другие.

По данным Росстата, самый высокий уровень этого показателя в Чечне (63,9%), Дагестане (55%), Ингушетии (49,2%), Кабардино-Балкарии (41,3%), Северной Осетии—Алании (37%), Крыму (34,8%), на Алтае (34%) и в Севастополе (32%).

Расширение эксперимента потребует дополнительного финансирования налоговиков, сообщает «КоммерсантЪ». Просьбы исходят от местных властей — для них это способ пополнить бюджет. В пакете документов, подготовленном для отправки в правительство, приложены также письма от губернатора Псковской области, администраций Липецкой и Кемеровской областей, правительства Республики Коми.

За пять месяцев с начала эксперимента в четырех пилотных регионах: Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях – уже 106 тысяч человек зарегистрировались как самозанятые и начали платить налог.

Суть эксперимента заключается в том, что люди, работающие на себя, не имеющие статуса индивидуальных предпринимателей и получающие ежегодный доход не больше 2,4 млн руб., освобождаются от уплаты НДФЛ и НДС. Они должны будут зарегистрироваться в налоговой службе как самозанятые и платить лишь налог в 4% от дохода, если работают с физическими лицами, и 6%, если сотрудничают с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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В Севастополе могут ввести особый режим налогообложения самозанятых
В Севастополе могут ввести особый режим налогообложения самозанятых

Минфин собирается предложить Правительству России с 2020 года расширить эксперимент по налогообложению самозанятых и включить в него еще 13 регионов. …



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