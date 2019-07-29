В Севастополе могут начать субсидировать кредиты по ипотеке

В Севастополе могут начать субсидировать ипотечные кредиты до льготной ставки в 8%. Сегодня с таким предложением врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев обратился к председателю Правительства России Дмитрию Медведеву.

Национальный проект “Жилье и городская среда” предполагает постепенное снижение ипотечной ставки до 8% к 2024 году по всей стране. Но на полуострове не работают крупные банки. Поэтому, как считает врио губернатора Севастополя, можно компенсировать горожанам разницу со ставкой, которую предлагают местные кредитные организации, а это 13-14%, за счет государственных средств.

В ходе сегодняшней встречи премьер-министр страны и врио губернатора Севастополя также обсудили проблемы по строительству медицинских объектов и экономическое развитие региона.



Источник: Вести.Севастополь