В Севастополе могут принять региональный закон о яхтенном туризме

Документ должен создать единые правила для яхтсменов, занимающихся спортом, бизнесом и путешествиями.
«Год назад мы подписали меморандум с Краснодарским краем о взаимодействии в этом направлении. К нам присоединились Севастополь, Санкт-Петербург, Ростов и Калининград», – приводит РИА Новости слова главы комитета Госсовета республики по туризму, курортам и спорту Алексея Черняка.
Он уточнил, что сначала субъекты федерации примут региональные законы о яхтенном туризме, а после передадут предложения о создании федерального закона в Государственную думу.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь