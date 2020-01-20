В Севастополе могут принять региональный закон о яхтенном туризме

Он уточнил, что сначала субъекты федерации примут региональные законы о яхтенном туризме, а после передадут предложения о создании федерального закона в Государственную думу.

«Год назад мы подписали меморандум с Краснодарским краем о взаимодействии в этом направлении. К нам присоединились Севастополь, Санкт-Петербург, Ростов и Калининград», – приводит РИА Новости слова главы комитета Госсовета республики по туризму, курортам и спорту Алексея Черняка.

Документ должен создать единые правила для яхтсменов, занимающихся спортом, бизнесом и путешествиями.

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