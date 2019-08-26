В Севастополе могут установить технический регламент на вино

Севастопольским виноделам необходима новая современная техника для обработки лозы. Заинтересованные производители сельхозмашин решили показать их в действии прямо на балаклавских полях.

Больше тысячи гектаров – площадь виноградников “Золотой Балки”. В этом году, как и раньше, урожай с них собирают вручную. Но уже готовятся к следующему сезону, чтобы перейти на механизированный труд, который поможет увеличить скорость сбора в разы. При этом уровень и качество механизированного сбора винограда не уступает ручному, говорят эксперты. Немецкий комбайн также проходит по рядам, но сразу отделяет ягоды от грозди. Повлияет ли это на характер вина, станет известно осенью.

В планах предприятия – полностью обновить старые виноградники. Для этого необходимо приобрести несколько современных специализированных машин. Образцы, сделанные ведущими мировыми производителями, привезли в Балаклаву из Краснодарского края.

Не уступает по качеству и оборудование отечественного производства. “Усадьба Графская балка” приобрела в Краснодарском крае емкости для брожения и хранения вина на тридцать тысяч литров. Одним из главных преимуществ такой покупки стала ее стоимость. Благодаря финансовой поддержке правительства вместо четырех миллионов рублей виноделы заплатили чуть больше трех.

«Существует Федеральная программа, которая дает субсидии для оборудования такого рода на территории как России, так и Крыма. Поэтому, цена, которую мы получаем от производителя, она примерно на 20% ниже, чем цены, которые мы получаем у импортных производителей», – говорит Валерий Логинов, директор предприятия “Усадьба Графская балка”.

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Проект “Усадьба Графская балка” – молодой. Ему нет еще и года, но перспективы развития большие. Союз опытных специалистов, за плечами которых не один винодельческий проект, планируют не только производить качественные напитки со своими отличительными особенностями, но и создать туристический комплекс. В развитии этого предприятия и других заинтересованы и в ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя. Их главная задача, чтобы на выходе потребители получили качественное отечественное вино. Для этого создали и специальную комиссию.

«Есть такой термин по “гамбургскому счету”. То есть, сами виноделы слепой дегустацией, тайным голосованием определяли качество собственных вин и вин своих соседей, и никто не знал, какие оценки, кто ставит. Это позволило очень серьезно продвинуться по пути создания дегустационной комиссии», – говорит Алексей Липко, председатель ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя.

В ближайшее время дегустационная комиссия планирует установить технический регламент на вино и винодельческую продукцию. В нем будут прописаны обязательные требования по созданию, а также правила и формы оценки соответствия. О гарантии качества вина будет говорить и специальный знак на бутылке.

Анастасия Репикова, Михаил Шурмель, Андрей Асташев

Источник: Вести.Севастополь