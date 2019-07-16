В Севастополе можно бесплатно получить земельный участок

Впервые в рамках закона о бесплатном предоставлении городских участков в собственность отдельным категориям граждан многодетная семья получила землю, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

«На сегодняшний день можно уверенно сказать, что процедура по предоставлению земельных участков отдельным категориям граждан полноценно работает. Участки предоставляются в порядке очереди. Для получения земли необходимо обратиться с соответствующими документами в МФЦ», – сообщил директор департамента по имущественным и земельным отношениям Рустэм Зайнуллин.

В департаменте подготовили 12 земельных участков под индивидуальное строительство для предоставления многодетным семьям, репрессированным гражданам, а также пострадавшим в результате Чернобыльской и других техногенных катастроф.

Сегодня на учете в департаменте стоят 50 многодетных семей и один репрессированный.

Анастасия Лазарева

Источник: Вести.Севастополь