В Севастополе можно бесплатно получить земельный участок

Впервые в рамках закона о бесплатном предоставлении городских участков в собственность отдельным категориям граждан многодетная семья получила землю, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.
«На сегодняшний день можно уверенно сказать, что процедура по предоставлению земельных участков отдельным категориям граждан полноценно работает. Участки предоставляются в порядке очереди. Для получения земли необходимо обратиться с соответствующими документами в МФЦ», – сообщил директор департамента по имущественным и земельным отношениям Рустэм Зайнуллин.
В департаменте подготовили 12 земельных участков под индивидуальное строительство для предоставления многодетным семьям, репрессированным гражданам, а также пострадавшим в результате Чернобыльской и других техногенных катастроф.
Сегодня на учете в департаменте стоят 50 многодетных семей и один репрессированный.
Анастасия Лазарева
Источник: Вести.Севастополь