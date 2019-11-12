В Севастополе молодой человек ограбил на улице женщину

Жительница Севастополя вечером возвращалась с работы, и на нее напал 29-летний молодой человек.

Он резко сорвал с шеи женщины цепочку и убежал. По словам потерпевшей, украшение стоило более 50 тысяч рублей. В дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району с заявлением обратился муж женщины.

Полицейские быстро нашли нападавшего: 29-летний молодой человек оказался уже дважды судимым за грабеж. Он рассказал, что успел отнести украденную вещь в комиссионный магазин. Сотрудники полиции изъяли ювелирное украшение и вернули пострадавшей.

На молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Грабёж», ему грозит до четырёх лет заключения.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь